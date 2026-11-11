Новий літак Airbus встановив історичний рекорд з дальності польоту, обійшовши Boeing 777

A350-1000 ULR – один з найбільших пасажирських літаків у світі.

Літак Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range) офіційно встановив світовий рекорд Гіннеса за найбільшою дальністю польоту серед комерційних авіалайнерів. Рекорд підтверджено на основі даних, перевірених Міжнародною авіаційною федерацією та сервісом Flightradar24, повідомила Airbus.

Авіалайнер Airbus вилетів із Мельбурна (Австралія) у понеділок, 27 липня, і приземлився в Тулузі (Франція) у вівторок, 28 липня. За час польоту, який тривав 24 години 24 хвилини, літак подолав 12 503 морські милі (23 155 кілометрів).

Це досягнення поклало край рекорду, що понад два десятиліття належав компанії Boeing, а саме – її літаку Boeing 777-200LR Worldliner. У 2005 році він здійснив найдовший безпосадковий переліт із Гонконгу до Лондона протяжністю 21 601 км за 22 години 42 хвилини.

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Після зльоту з Мельбурна A350 пролетів над Сіднеєм, а потім узяв північно-східний курс над Тихим океаном у напрямку Лос-Анджелеса. Далі він пролетів через увесь північноамериканський континент і над Атлантичним океаном, після чого повернув на південь у напрямку Великої Британії, пролетів над Лондоном і попрямував до Тулузи.

На борту літака перебували 13 людей. Серед них – троє льотчиків-випробувачів Airbus, двоє пілотів авіакомпанії Qantas і п’ятеро інженерів Airbus, які брали участь у льотних випробуваннях. Також на борту були двоє інженерів-конструкторів Airbus і представник Міжнародної авіаційної федерації.

Політ став частиною програми випробувань A350-1000ULR, який розробляють для авіакомпанії Qantas Airways у рамках проєкту Project Sunrise. Однією з вимог до Airbus було виконання рейсу тривалістю 23 години. Таким чином, політ покликаний змоделювати максимально тривалі комерційні рейси, які зможе виконувати A350.

Airbus A350-1000ULR дозволить авіакомпанії Qantas Airways вперше виконувати безпосадкові рейси між Сіднеєм і Лондоном, а також Нью-Йорком. Відстань на цих маршрутах становить майже 10 000 морських миль (18 520 кілометрів), а тривалість польоту сягатиме 22 годин.

У межах проєкту Project Sunrise авіакомпанія Qantas замовила 12 літаків A350-1000ULR. Поставку першого борту заплановано на квітень наступного року, а його введення в експлуатацію на маршруті Сідней – Лондон очікується пізніше того ж року.

Довідка УНІАН. A350-1000 ULR – це один з найбільших авіалайнерів у світі, створений на базі широкофюзеляжного лайнера Airbus A350-1000. Перший випробувальний політ авіалайнера A350-1000ULR відбувся 2 червня 2026 року.

Довжина літака становить 73,79 м, розмах крил – 64,75 м. Основною конструктивною відмінністю Airbus A350-1000ULR є додатковий центральний паливний бак літака об'ємом 20 000 літрів. Пасажиромісткість нової модифікації становить 238 місць.

Компанія Airbus – останні новини

Airbus конкурує з Boeing не лише у питанні пасажирських перевозок, а й у сфері транспортної авіації. У вересні вантажний Airbus A350F нового покоління здійснив свій перший політ, ставши важливою віхою в реалізації масштабного проєкту європейського авіавиробника.

Однією з ключових особливостей конструкції літака є надширокі вантажні двері на головній палубі, виготовлені з вуглецевого волокна. Завдяки їхнім розмірам на борт можна завантажувати не лише стандартні контейнери й палети, а й великогабаритні авіаційні двигуни в зібраному вигляді.

Окремо Airbus розвиває напрям безпілотної авіації. На міжнародній авіаційній виставці ILA 2026 у Берліні європейський авіабудівний концерн Airbus уперше представив повнорозмірний макет свого нового бойового безпілотника U760 Ravenstorm.

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