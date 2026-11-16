В Китаї історичний політ виконав повністю електричний літак: що про нього відомо

Електричний пасажирський літак здійснив перший політ з екіпажем.

У суботу, 14 листопада, китайський електричний пасажирський літак моделі CE-25A здійснив свій перший політ з екіпажем і успішно приземлився в місті Біньчжоу (провінція Шаньдун) на сході Китаю, передає Euronews.

На борту літака перебували два пілоти та інженер; він пролетів близько 60 кілометрів, перебуваючи в повітрі 16 хвилин і 38 секунд. Рейс став історичною подією для авіаційної галузі Китаю та підтримуваної державою Китайської корпорації комерційних літаків (COMAC).

Даний літак моделі CE-25A призначений для короткомагістральних комерційних рейсів з дальністю польоту 400 км. Він оснащений електричною силовою установкою та може перевозити 19 пасажирів, а його максимальна злітна маса становить 10 тонн. Крейсерська швидкість літака досягає 300 км на годину, а висота польоту – 2 400 метрів.

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Компанія COMAC повідомила, що політ "пройшов у нормальному режимі". Літак був побудований у Китаї в рамках спільного проекту COMAC, виробника акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Шанхайського університету Цзяотун та інших організацій.

Політ з екіпажем - останній етап у розробці літака. У лютому цього року він уже здійснив автономний політ, а з того часу виконав 19 безпілотних випробувальних польотів. Виробник вже подав заявку на сертифікацію до Адміністрації цивільної авіації Китаю (CAAC), але ще не отримав дозволу на введення літака в комерційну експлуатацію.

Інноваційні літаки – останні новини

Літак Airbus нещодавно встановив світовий рекорд за найбільшою дальністю польоту серед комерційних авіалайнерів. За час польоту, який тривав 24 години 24 хвилини, літак подолав 23 155 кілометрів. Це досягнення поклало край рекорду, що понад два десятиліття належав компанії Boeing.

Раніше китайські науковці також продемонстрували аеродинамічну модель пасажирського літака, побудованого за схемою "літаюче крило" та здатного перевозити понад 800 пасажирів.

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