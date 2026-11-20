Рух Південним мостом, який зазнав нового влучання, залишається в обмеженому режимі.

Рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом у Києві наразі відновлено. Вранці його закривали через пошкодження внаслідок російських ударів балістикою, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок атаки також є пошкодження на Дарницькому мосту, які фахівці наразі досліджують.

"Знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі. Міські служби робили і робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - зазначив міський голова.

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За даними КМДА, рух мостами організований таким чином:

Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим. Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений. Подільський мостовий перехід – після часткового пошкодження рух відновлений. Дарницький міст – працює у штатному режимі. Міст Метро – працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений. Міст ім. Є. О. Патона – працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений. Діє реверсивний рух:

із 6:00 до 16:00 – із лівого берега на правий;

із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий.

Наслідки атаки РФ 20 листопада - останні новини

Вночі 20 листопада росіяни пошкодили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході рух з правого на лівий берег від ранку був закритий. Через обмеження руху мостами Київ вранці скували затори.

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