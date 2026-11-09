На мосту Патона в Києві запровадять нову схему руху: що зміниться для водіїв

Реверсивна смуга працюватиме за спеціальним графіком у тестовому режимі.

У Києві на мосту Патона запроваджують реверсивний рух транспорту із використанням світлофорного регулювання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На мосту Патона запроваджують світлофорне регулювання реверсивної смуги руху. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження на міст у різний час доби", - ідеться в повідомленні.

Фахівці облаштували спеціальні реверсивні світлофори, що регулюватимуть рух цією смугою.

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На початковому етапі, у тестовому режимі, реверсивна смуга працюватиме за таким графіком:

із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому на мосту постійно лишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова реверсивна смуга почергово використовуватиметься для проїзду в одному з напрямків відповідно до встановленого графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори:

зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку;

червоний хрест забороняє в’їзд на смугу;

жовта стрілка попереджає про зміну напрямку руху. У такому разі водії мають залишити реверсивну смугу та перебудуватися на смугу в напрямку, який указує стрілка.

Якщо реверсивний світлофор вимкнений, рух цією смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху.

"Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби переглянуть часові інтервали роботи реверсивної смуги", - додали в КМДА.

Рух мостами Києва – головні новини

7 листопада росіяни завдали кількома ракетами ударів по Північному мосту у Києві. Вже 8 листопада рух Північним мостом у Києві частково відновився.

Із 9 листопада у Києві мали запровадити резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Рішення було ухвалене через додаткові безпекові виклики.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва у разі збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

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