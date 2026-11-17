Річковий транспорт може стати альтернативою мостам столиці на випадок їхнього пошкодження внаслідок російських атак.

Компанія "Нібулон" запропонувала відновити річкові пасажирські перевезення Дніпром між правим і лівим берегами Києва. Як повідомила пресслужба компанії, ця опція стане альтернативним засобом пересування мешканців столиці в умовах ракетно-дронових загроз для мостів через Дніпро.

У компанії зазначили, що мають досвід організації пасажирських перевезень українськими річками. У 2017 році компанія відновила пасажирське судноплавство Дніпром і Південним Бугом. Тоді працювали маршрути Нова Каховка - Херсон - Гола Пристань, Миколаїв - Вознесенськ та Миколаїв - Очаків - Кінбурнська коса. А вже під час повномасштабного вторгнення компанія запустила перевезення Дністровським лиманом за маршрутом Білгород-Дністровський - Овідіополь.

Для транспортування пасажирів компанія використовувала спеціальні швидкісні судна на підводних крилах. Кожне з них могло перевозити до 79 пасажирів зі швидкістю до 65 км/год та долати до 500 км без дозаправлення.

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Річкові пасажирські перевезення на півдні України суднами компанії працювали з 2017 по 2025 рік. Їх призупинили через наближеність до лінії фронту. Водночас в компанії заявили, що там зберегли експертизу в галузі річкових перевезень та вважають свій досвід актуальним для нинішніх логістичних викликів.

У "Нібулоні" висловили думку, що Києву доцільно розглянути створення паралельної системи пасажирських перевезень в умовах російських обстрілів.

Альтернативи мостам у Києві - головні новини

13 листопада міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що в Києві планують будівництво восьми мостових переправ. Перші дві можуть ввести в експлуатацію вже наступного року.

17 листопада стало відомо, що в столиці розпочали підготовку проєкту тунелю під Дніпром. Американська компанія Robbins готова надати техніку, навчити українських фахівців і забезпечити технічний супровід.

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