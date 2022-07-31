Проїхати через КПП "Краковець" можна буде вже з 1 серпня.

Українські прикордонники відновлять пропуск легкових автомобілів через контрольний пункт пропуску "Краковець". Завершується облаштування павільйону для пасажирських автобусів

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Відзначається, що КПП почне пропускати Легкові автомобілі з 08:00 1 серпня.

"Зараз завершуються роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 8: 00 18 липня в пункті пропуску "Краковець" стартували роботи з дооблаштування пункту в рамках проекту "відкриті кордони". Зокрема в ході робіт повинні були ліквідувати вузькі місця на західному кордоні і поліпшити логістику на напрямку Європейського Союзу.

У зв'язку з цим тимчасово зупинили пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. У Державній прикордонній службі зазначили, що роботи обіцяли завершити не пізніше, ніж за 10 днів.

Час від часу Україна обмежує проїзд для того чи іншого вила транспорту через окремі КПП або ж повністю їх перекривають з технічних причин, але, як правило, це займає короткий проміжок часу.

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