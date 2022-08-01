Це дозволить розвантажити інші напрямки перетину кордону, де могли виникати скупчення транспортних засобів.

У Львівській області відсьогодні відновлено автомобільний рух на прикордонному пункті "Краківець-Корчова".

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Відсьогодні, з восьмої години ранку, для легкових транспортних засобів відтепер є можливість перетинати кордон і на цьому напрямку на виїзд з України", - сказав він.

За його словами, це дозволить розвантажити інші напрямки перетину кордону, де могли виникати скупчення транспортних засобів.

"Ще до відкриття були охочі громадяни, щоб перетнути кордон", - додав Демченко.

Як повідомляв УНІАН, з 19 червня тимчасово заборонили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краківець - Корчова" на виїзд з України до Польщі.

Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску – "Грушів - Будомєж", "Шегині - Медика" або "Рава-Руська - Хребенне".

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