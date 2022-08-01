У Львівській області відсьогодні відновлено автомобільний рух на прикордонному пункті "Краківець-Корчова".
Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Відсьогодні, з восьмої години ранку, для легкових транспортних засобів відтепер є можливість перетинати кордон і на цьому напрямку на виїзд з України", - сказав він.
За його словами, це дозволить розвантажити інші напрямки перетину кордону, де могли виникати скупчення транспортних засобів.
"Ще до відкриття були охочі громадяни, щоб перетнути кордон", - додав Демченко.
Як повідомляв УНІАН, з 19 червня тимчасово заборонили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краківець - Корчова" на виїзд з України до Польщі.
Перевізників закликали обрати для перетину кордону інші пункти пропуску – "Грушів - Будомєж", "Шегині - Медика" або "Рава-Руська - Хребенне".