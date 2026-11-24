Побудований у Китаї круїзний лайнер Adora Flora City вирушив 22 листопада у свій перший комерційний рейс. Це стало важливим кроком Пекіна у розвитку круїзного туризму та стимулюванні споживчого попиту, повідомляє CGTN.
Лайнер вирушив із китайського міста Гуанчжоу (провінція Гуандун) у шестиденний круїз до Гонконгу та в'єтнамського Хюе. Довжина судна становить 341 метр, а валовий тоннаж – 141 900. Лайнер має 2130 кают і може прийняти на борт до 5232 пасажирів.
Будівництво Adora Flora City розпочалося в серпні 2022 року. Судно експлуатується компанією Adora Cruises, що входить до складу China Tourism Group. Лайнер передали замовнику 6 листопада, а вже 9 листопада він вирушив у перший тестовий рейс.
Adora Flora City більший за однотипний лайнер Adora Magic City – перший великий круїзний корабель, побудований у Китаї. Крім того, нове судно має більш обтічний дизайн. Adora Magic City розпочав комерційну експлуатацію в січні 2024 року і відтоді здійснив близько 250 рейсів.
У 2027 році Adora Flora City має здійснити понад 50 міжнародних рейсів із порту приписки в Гуанчжоу.
Пасажирам пропонуватимуть як короткі круїзи, так і триваліші подорожі до В'єтнаму, Малайзії та Брунею. Крім того, лайнер здійснюватиме рейси без запланованих зупинок у портах. В цьому випадку акцент робиться на відпочинок безпосередньо на борту і сприйняття самого судна як "місця призначення".
Перший рейс Adora Flora City відбувся на тлі прагнення Пекіну стимулювати споживання у туристичній галузі. План розвитку культури й туризму на 15-ту п'ятирічку (2026–2030 роки) передбачає, зокрема, збільшення витрат на круїзні та яхтові подорожі й інші спеціалізовані туристичні послуги.
За даними Міністерства природних ресурсів КНР, круїзний туризм у країні демонструє стрімке зростання. У 2025 році загальна кількість пасажирів круїзних лайнерів збільшилася на 25,3% порівняно з попереднім роком.
Китайське суднобудування – останні новини
На замовлення Airbus та судноплавної компанії Louis Dreyfus Armateurs у Китаї збудували вітрильне судно Spirit of Toulouse, оснащене рекордною кількістю механічних вітрил. Судно використовуватимуть для перевезення великогабаритних авіаційних компонентів, зокрема вузлів і секцій літаків Airbus.
Крім того, Китай фактично долучився до західних санкцій, обмеживши постачання до Росії технологій, необхідних для будівництва суден арктичного класу, здатних плавати Північним морським шляхом.