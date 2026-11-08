У Києві можуть зробити наземний транспорт безкоштовним: Зеленський дав доручення

Уряд має розробити конкретні заходи підтримки роботи столичного транспорту під час збоїв в роботі метро чи пошкодження мостів через Дніпро.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. Про це голова держави повідомив у Telegram за підсумками селекторної наради.

Як зазначив президент, премʼєр-міністр Сергій Корецький, секретар РНБО Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Наразі опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

"Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро. Доручив Премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва. Дякую за конкретні пропозиції", - повідомив Зеленський.

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Чому метро в Києві зупиняється під час відключень світла

Як повідомляв УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, у зв’язку з постійними повітряними атаками російських окупантів на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури у Києві регулярно відсутнє світло та виникають труднощі із функціонуванням міського транспорту.

Харченко зазначав, що інколи траплялися випадки зупинки метро. Через низьку напругу у мережі переставали їздити трамваї і тролейбуси.

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