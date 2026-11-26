Якщо найближчим часом фінансування не знайдуть, Norse Atlantic Airways буде подавати заяву про банкрутство.

Норвезька Norse Atlantic Airways ASA призупинила діяльність, намагаючись знайти останній шанс на порятунок. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Компанія призупинила всі сьогоднішні рейси, очікуючи на з'ясування, чи вдасться знайти життєздатне рішення для фінансування її діяльності. Якщо найближчим часом не буде забезпечено короткострокове фінансування, Рада директорів має намір подати заяву про банкрутство", – повідомила Norse Atlantic Airways ASA.

Фінансове становище норвезького авіаперевізника погіршилося через стрімке зростання витрат, що позбавило компанію можливості вчасно виплачувати працівникам зарплати. Зараз авіаперевізник веде переговори з інвесторами щодо можливого поглинання, яке передбачало б вирішення питання фінансування.

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За даними Bloomberg, у четвер, 26 листопада, акції авіаперевізника демонстрували значну волатильність: після початку торгів вони впали на 18%, а згодом зросли на 38%, проте потім відіграли більшу частину цього підвищення. Ринкова капіталізація Norse скоротилася приблизно до 103 млн норвезьких крон (10,5 млн доларів).

Раніше Norse скасувала рейси до Лос-Анджелеса та з нього, хоча цей напрямок був одним із ключових для авіакомпанії. Натомість перевізник переорієнтувався на азійський ринок на тлі послаблення попиту на трансатлантичні перевезення та стрімкого зростання витрат на пальне.

Norse вже передала частину свого авіапарку в лізинг пакистанській авіакомпанії Pakistan International Airlines, щоб поповнити свої грошові резерви. Пакистанський перевізник повідомив, що ці літаки наразі не експлуатуються, а рейси до Великої Британії скасовано.

Раніше Norse залучила JPMorgan Chase & Co. для організації процесу продажу компанії. Протягом кількох років авіаперевізник намагався укласти партнерські угоди з великими авіакомпаніями та анонсував кілька домовленостей, які так і не були реалізовані. Авіакомпанія також запровадила програму скорочення витрат, яка передбачала звільнення 75 працівників і мала заощадити 50 млн доларів.

Довідка УНІАН. Norse Atlantic Airways – це далекомагістральна лоукост-авіакомпанія. Авіапарк налічує близько 11-12 літаків типу Boeing 787, більшість із яких компанія орендує у сінгапурської BOC Aviation Ltd. та AerCap Holdings NV.

Авіакомпанія обслуговувала близько 22 маршрутів, однак кількість рейсів скоротилася приблизно вдвічі порівняно з початком 2026 року. До листопада скандинавський перевізник виконував рейси між Таїландом та Європою, Флоридою та Великою Британією, а також Південною Африкою та Лондоном.

Norse мала заповнити нішу, що утворилася після того, як Norwegian Air Shuttle ASA не змогла закріпитися на ринку бюджетних трансатлантичних перевезень.

Стрімке розширення Norwegian на ринку викликало занепокоєння конкурентів, однак залишило компанію з надмірним борговим навантаженням через замовлення сотень літаків та значні витрати на запуск нових маршрутів. Згодом перевізник відмовився від далекомагістральних рейсів і зосередився на регіональних маршрутах у Європі.

Криза авіаперевезнь у світі – останні новини

З труднощами останнім часом стикається не лише Norse. Зростання цін на авіаційне пальне через війну на Близькому Сході поставило деякі авіакомпанії світу на межу виживання.

Найбільше постраждали невеликі перевізники, які мають обмежені можливості для хеджування цін на авіапальне та невеликі фінансові резерви. Зокрема, американська Spirit Aviation Holdings Inc. збанкрутувала, а латвійська Air Baltic Corp. звернулася по захист від кредиторів відповідно до 11-го розділу Кодексу США про банкрутство.

Крім того, європейський лоукостер Ryanair планує оптимізувати витрати на тлі різкого подорожчання авіаційного пального. Серед можливих заходів – замороження зарплат працівників, зменшення кількості членів екіпажу на борту та активніше впровадження штучного інтелекту.

На початку кризи, навесні 2026 року, Ryanair почувалася відносно впевнено, адже мала достатні запаси авіапального, закупленого за зафіксованими раніше цінами. Однак ситуація змінилася. На тлі нестабільності на Близькому Сході керівництво авіакомпанії дедалі частіше попереджає про можливе різке подорожчання авіаквитків, яке можуть відчути на собі європейські пасажири.

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