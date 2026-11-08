У Києві змінять схеми руху трьома мостами: в МВС повідомили подробиці

Для трьох переходів через Дніпро запроваджують спецсхеми.

Із понеділка, 9 листопада, у Києві запровадять резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Таке рішення ухвалили через додаткові безпекові виклики, повідомляє у телеграм Міністерство внутрішніх справ України.

Зміни стосуватимуться трьох мостів столиці.

Міст Патона. На мосту організують реверсивний рух: з 07:00 до 10:00 три з п’яти смуг працюватимуть у напрямку правого берега, а з 16:00 до 20:00 – лівого.

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Північний міст. Вантажівки скеровуватимуть в об’їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку.

Південний міст. Вантажний транспорт із лівого берега на правий спрямовуватимуть через Дарницький міст. Для легкових автомобілів та громадського транспорту обмежень не передбачено.

Детальні схеми проїзду найближчим часом оприлюднять на сторінках патрульної поліції. Правоохоронці також перевірятимуть під’їзди до мостів і найбільш завантажені дороги.

"Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям", – йдеться у повідомленні МВС.

У відомстві закликали водіїв дотримуватися встановлених обмежень і заздалегідь планувати маршрути.

Транспортні проблеми Києва

Як писав УНІАН, російські атаки суттєво ускладнили транспортну ситуацію в Києві, зокрема через пошкодження ключових мостів через Дніпро та інфраструктури метрополітену. У жовтні війська РФ неодноразово завдавали ударів по Південному мосту, внаслідок чого рух автомобільного транспорту тимчасово повністю перекривали в обох напрямках, а поїзди метро на зеленій (Сирецько-Печерській) лінії курсували лише на окремих ділянках.

Це спричинило транспортний колапс із величезними заторами, особливо на лівому березі, Харківському шосе та Дарницькому мосту, а також змусило змінити маршрути автобусів № 22 і № 91 через Дарницький міст і збільшити кількість наземного транспорту.

Проблеми виникли зокрема і після ракетного удару по Північному мосту 7 листопада: пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінії електропередач, рух повністю перекрили, а автобуси спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

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