Вартість проїзду по дорозі залежатиме від транспортного засобу.

В Україні планується будівництво шести платних доріг.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

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Як зазначили у відомстві, йдеться про будівництво шести автомобільних доріг, які будуватимуться у співпраці з приватними інвесторами.

Скільки платитимемо за проїзд:

Вартість проїзду по дорозі залежатиме від транспортного засобу і коливатиметься від 0,023 до 0,133 євро або від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок за кілометр.

"Реалізація зазначених об'єктів відповідає переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України", – заявила заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Ганна Юрченко.

Заплановано будівництво платних доріг:

M-29/M-04 / M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 - Бориспіль-Полтава;

M-14 - Херсон-Миколаїв;

M-06 - Київ-Житомир-Рівне;

M-08 / M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк

M-04 / H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Постановою Кабінету Міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, залежно від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – резюмувала Юрченко.

Будівництво доріг в Україні: що необхідно знати

4 лютого 2021 року Рада спростила отримання права на будівництво доріг.

У травні 2020 року Верховна Рада прийняла цей законопроект у першому читанні.

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Автор: Олена Коваленко