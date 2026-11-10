В Україні змінюються правила пільгових перевезень: Рада прийняла важливий закон

Реформа покликана забезпечити гарантований пільговий проїзд, облік поїздок і вчасну оплату перевізникам.

Верховна Рада у вівторок, 10 листопада, підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №5651-2 про зміну системи пільгового проїзду. "За" виступали 235 народних депутатів, повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Закон запроваджує єдині правила надання пільгового проїзду по всій країні та автоматизований облік поїздок через державну систему. Крім того, пільги монетизують: пасажири, які мають право на безкоштовний або пільговий проїзд, зможуть користуватися для цього спеціальними банківськими картками.

Таким чином, реформа передбачає:

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єдині правила пільгового проїзду по всій Україні;

автоматичний облік поїздок через державну систему;

монетизацію пільг через спеціальні банківські картки;

оплату перевізникам за кожну здійснену пільгову поїздку.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли держава гарантує пільги, але перевізники часто не отримують належної компенсації за такі поїздки, а людина з пільгою не може скористатись цим правом. Законопроєкт №5651-2 закладає основу для зміни цієї системи", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він додав, що всі чинні пільги зберігаються. Іншими словами, зміниться лише порядок обліку, фінансування та надання пільг.

Як відзначили у Мінрозвитку, в результаті реформи пасажири зможуть користуватися пільгами без перевірки паперових посвідчень, громади отримають прозору систему розрахунків, а перевізники – гарантовану оплату за поїздки.'

Установлено перехідний період для адаптації до нової системи, який триватиме до 1 липня 2028 року. Цей час хочуть використати для доопрацювання державної системи обліку поїздок, адаптації інфраструктури та інформування населення про нові правила.

Пільговий проїзд в Україні – останні новини

В Україні передбачено низку пільг для людей з інвалідністю, однак не всі знають про свої права. Через це багато українців із таким статусом платять повну вартість проїзду в автобусах, тролейбусах і потягах, хоча можуть їздити безкоштовно або зі значною знижкою.

УНІАН розповів, які пільги на проїзд передбачені для людей з інвалідністю різних груп, на які види транспорту вони поширюються та як діяти, якщо водій вимагає оплатити квиток.

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