В Україні змінюються правила пільгових перевезень: Рада прийняла важливий закон

Верховна Рада у вівторок, 10 листопада, підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №5651-2 про зміну системи пільгового проїзду. "За" виступали 235 народних депутатів, повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Закон запроваджує єдині правила надання пільгового проїзду по всій країні та автоматизований облік поїздок через державну систему. Крім того, пільги монетизують: пасажири, які мають право на безкоштовний або пільговий проїзд, зможуть користуватися для цього спеціальними банківськими картками.
Таким чином, реформа передбачає:
- єдині правила пільгового проїзду по всій Україні;
- автоматичний облік поїздок через державну систему;
- монетизацію пільг через спеціальні банківські картки;
- оплату перевізникам за кожну здійснену пільгову поїздку.
"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли держава гарантує пільги, але перевізники часто не отримують належної компенсації за такі поїздки, а людина з пільгою не може скористатись цим правом. Законопроєкт №5651-2 закладає основу для зміни цієї системи", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Він додав, що всі чинні пільги зберігаються. Іншими словами, зміниться лише порядок обліку, фінансування та надання пільг.
Як відзначили у Мінрозвитку, в результаті реформи пасажири зможуть користуватися пільгами без перевірки паперових посвідчень, громади отримають прозору систему розрахунків, а перевізники – гарантовану оплату за поїздки.'
Установлено перехідний період для адаптації до нової системи, який триватиме до 1 липня 2028 року. Цей час хочуть використати для доопрацювання державної системи обліку поїздок, адаптації інфраструктури та інформування населення про нові правила.
Пільговий проїзд в Україні – останні новини
В Україні передбачено низку пільг для людей з інвалідністю, однак не всі знають про свої права. Через це багато українців із таким статусом платять повну вартість проїзду в автобусах, тролейбусах і потягах, хоча можуть їздити безкоштовно або зі значною знижкою.
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