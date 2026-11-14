Коли відновить роботу зелена гілка метро через Дніпро: міністр назвав терміни

Відновлювальні роботи фінансуватимуться з міського бюджету.

Рух київського метро Південним мостом планують повністю відновити орієнтовно за два-три місяці. Цей термін актуальний за умови, що міст не зазнає нових пошкоджень внаслідок чергових російських атак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час спілкування з журналістами.

"Орієнтовний термін відновлення руху метро Південним мостом - 2-3 місяці. Південний міст є комунальним і роботи здійснюватиметься за рахунок міського бюджету, можливо навіть самим метрополітеном", - сказав він.

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За словами міністра, оскільки міст перебуває у комунальній власності, фінансування відновлювальних робіт забезпечуватиме місто. Безпосередньо їх може виконувати як сам метрополітен, так і залучена компанія. Остаточне рішення щодо організації робіт ухвалюватиме міська влада.

Зазначимо, що наразі зелена гілка київського метрополітену не курсує між станціями "Славутич" і "Видубичі". Причиною стали пошкодження Південного мосту внаслідок російських обстрілів.

Південний міст у Києві - головні новини

У жовтні війська РФ неодноразово завдавали ударів по Південному мосту, внаслідок чого рух автомобільного транспорту тимчасово повністю перекривали в обох напрямках, а поїзди метро на зеленій (Сирецько-Печерській) лінії курсували лише на окремих ділянках.

8 листопада повідомлялося, що вантажний транспорт із лівого берега на правий через Південний міст спрямовуватимуть через Дарницький міст. Для легкових автомобілів та громадського транспорту обмежень не передбачено.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що у Києві розпочали підготовчі роботи зі спорудження тимчасових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативою наявним мостам. Йдеться про швидкоспоруджувані повноцінні мостові переходи через Дніпро. Вони матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку.

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