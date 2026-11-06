На Південному мосту відкрили додаткову смугу для транспорту

У напрямку з правого на лівий берег рух і надалі здійснюється однією смугою.

У п'ятницю, 6 листопада, на Південному мосту у Києві відкрили рух ще однією смугою в напрямку з лівого на правий берег столиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Таким чином, у цьому напрямку рух здійснюватиметься двома смугами. Проїзд буде дозволений для транспортних засобів вагою до 10 тонн, а також наземного громадського транспорту.

Водночас у напрямку з правого на лівий берег рух продовжить здійснюватися однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.

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Рух мостами Києва – інші новини

Внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Через це рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

30 жовтня на Південному мосту через Дніпро в Києві було відновлено рух автотранспорту з лівого на правий, пізніше того ж дня відкрили рух однією смугою у зворотній бік.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашнік повідомив, що в Україні найближчим часом побудують 21 альтернативну мостову переправу через річки. В Києві перші мости запрацюють на початку 2027 року.

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