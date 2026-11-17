Через пошкодження мосту рух з правого на лівий берег залишається закритим.

Рух Південним мостом в Києві після чергового обстрілу російських окупантів частково відновлюється.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, за результатами обстеження конструкцій споруди фахівці Державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва.

Так, рух із регульованим інтервалом дозволено:

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автотранспорту масою до 10 тонн включно;

громадському транспорту загальною масою до 18 тонн.

"Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту. Наразі фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій", - повідомив мер.

Він додав, що фахівці Комунального підприємства "Київавтошляхміст" продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій.

Тим часом, "Укрзалізниця" повідомила про збільшення кількості рейсів кільцевої електрички Kyiv City Express між берегами Києва.

"Щоб підтримати пасажирів та забезпечити стабільне сполучення між лівим і правим берегами, збільшуємо кількість додаткових рейсів півкільцем Почайна – Дарниця – Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками", - ідеться у повідомленні.

Вже сьогодні ввечері, 17 листопада, вісім додаткових рейсів розпочнуть рух з правого берега на лівий:

Д10 Почайна – Дарниця – Видубичі стартує зі станції Почайна о 16:59;

Д09 Видубичі – Почайна – Дарниця зі станції Видубичі – о 17:00.

З 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 додаткових – вісім у ранкові та вісім у вечірні пікові години.

Зазначається, що додаткові рейси кільцевої електрички допоможуть швидко дістатися до або від станцій "синьої" ("Почайна") та "зеленої" ("Видубичі") гілок метро у години пік.

Росія завдала удару по мостах Києва - останні новини

У ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали нового удару по Києву, під час якого пошкодження отримали Південний та Північний мости. Їх було повністю закрито для руху транспорту.

Крім того, у Оболонському районі столиці внаслідок атаки росіян двоє людей загинуло, а ще одна людина постраждала.

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