Російська атака спровокувала затори на дорогах, що сполучають Лівий і Правий береги.

У Києві через пошкодження внаслідок нічної атаки Російської Федерації повністю перекрили рух Південним та Північним мостами. На інших переправах через Дніпро діють тимчасові обмеження, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через нічну ворожу атаку на столицю 17 листопада пошкоджені Південний та Північний мости. Наразі обидва мости повністю закриті для руху транспорту", - зазначили в КМДА.

Як організовано рух іншими мостами

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги.

Відео дня

Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.

На мосту імені Є. О. Патона діє реверсивний рух:

із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Водіїв просять враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.

Мости Києва - останні новини

17 листопада внаслідок російської атаки було пошкоджено два столичні мости. Наразі фахівці обстежують Північний та Південний мости. Зараз обидва мости закриті для руху транспорту.

Російська атака спричинила велику кількість заторів на дорогах, що сполучають Лівий і Правий береги. Тоді повідомлялося, що щільність заторів настільки масштабна, що деякі водії залишають автомобілі та продовжують шлях пішки в напрямку станції метро.

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомляв, що рух київського метро Південним мостом планують повністю відновити орієнтовно за два-три місяці за умови, що міст не зазнає нових пошкоджень внаслідок чергових російських атак.

Вас також можуть зацікавити новини: