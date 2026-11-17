Рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом досі повністю заборонений.

У Києві частково відновлюють рух громадського транспорту Північним мостом, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Проїзд організують крайньою правою смугою в обох напрямках, повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"За результатами обстеження конструкцій Північного мосту фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди", - повідомив мер.

Він відмітив, що наразі рух громадського та спеціального транспорту організовано крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Для цього смуги руху змістили ближче до тротуарної частини, демонтувавши бар’єрну огорожу та частково використавши тротуар.

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Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту.

Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений.

Кличко додав, що фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій мосту, щоб уточнити вплив пошкоджень на їхню несну здатність, визначити необхідні протиаварійні заходи. Та підготувати вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт.

Мости Києва - останні новини

Нагадаємо, що вночі 17 листопада росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами по Південному мосту і трьома по Північному.

Це спричинило затори на дорогах, що сполучають береги Києва. Щільність заторів була настільки масштабною, що деякі водії залишали автомобілі та продовжували шлях пішки в напрямку станції метро.

У вівторок також постраждали комунікації, які проходили під Північним мостом. В результаті частину споживачів трьох районів Києва перевели на резервне теплопостачання.

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