Після влучання російських ракет рух транспорту через міст перекрито в обох напрямках.

Російські війська 17 листопада здійснили удари балістичними ракетами по Північному мосту Києва, що сполучає Дніпровський та Деснянський райони столиці з правим берегом. Відео з пошкодженого мосту оприлюднив The Kyiv Independent.

Внаслідок атаки Північний міст отримав серйозні пошкодження, через що рух транспорту перекрили в обох напрямках. На оприлюднених кадрах зафіксовано пошкодження та те, як люди змушені йти пішки з одного берега Дніпра на інший.

Наразі фахівці обстежують споруди та оцінюють масштаби пошкоджень. Терміни відновлення руху через Північний міст невідомі.

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Мости Києва - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 17 листопада, росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами по Південному мосту і трьома по Північному.

Російська атака по логістичній інфраструктурі спровокувала затори на дорогах, що сполучають Лівий і Правий береги. Щільність заторів була настільки масштабною, що деякі водії залишали автомобілі та продовжували шлях пішки в напрямку станції метро.

Крім того, постраждали комунікації, які проходили під Північним мостом. В результаті частину споживачів трьох районів Києва перевели на резервне теплопостачання.

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