Тисячі пасажирів застрягли в заторах на Північному мосту в Києві: у чому причина

У напрямку мосту, попри заборону МВС, продовжують їхати тисячі приватних автомобілів.

На Північному мосту в Києві громадський транспорт та приватні автомобілі з Троєщини стоять у заторах через хаотичну організацію руху. Про це повідомив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик Олександр Гречко у Facebook.

"Десятки автобусів з тисячами пасажирів з Троєщини стоять в глухому заторі. Автобуси витрачають на проїзд до 1 години замість 10 хвилин", - зазначив Гречко.

Він наголосив, що попри заборону МВС, у напрямку мосту продовжують їхати тисячі приватних автомобілів.

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За його словами, частина водіїв сподівається, що патрульна поліція їх пропустить. Деякі з них показують різні посвідчення, зокрема прокуратури, ДСНС, поліції та "Укрзалізниці". Інші намагаються сперечатися з правоохоронцями, запитуючи, чому їх не пропускають, хоча напередодні рух був дозволений.

Він звернув увагу на непослідовну організацію руху на мосту. За його спостереженнями, поліція то відкриває одну смугу для всіх транспортних засобів, то залишає її виключно для автобусів і розвертає приватні автомобілі. Така ситуація, за його словами, змінюється приблизно кожні 10 хвилин.

"Так не має бути! Чому ігнорується розпорядження міністра МВС Івана Вигівського? Він чітко ще в неділю заявив, що рух однією смугою і лише для громадського транспорту", - зазначив він.

Водночас, за даними додатку для водіїв Waze, значні затори утворилися, зокрема, на:

проспекті Романа Шухевича;

вулиці Петра Вершигори;

вулиці Миколи Кибальчича;

Воскресенському проспекті;

проспекті Алішера Навої;

вулиці Князя Романа Мстиславовича;

Броварському проспекті;

Набережно-Рибальській дорозі;

вулиці Набережно-Хрещатицькій;

вулиці Петра Сагайдачного;

Набережному шосе.

Мости Києва - останні новини

7 листопада Росія завдала удари кількома ракетами по Північному мосту. Вже 8 листопада рух Північним мостом у столиці частково відновився.

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