В Україні з'являться платні дороги: в уряді пояснили, що зміниться для водіїв

Уряд уже працює над законопроєктом, який дозволить запровадити таку систему в майбутньому.

Україна планує до кінця 2027 року ухвалити закон, який передбачатиме будівництво платних доріг. Водночас обов'язкова оплата може стосуватися насамперед комерційного транспорту, а не всіх автомобілістів, повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач у подкасті "Що з економікою?".

"Можливість запуску платних доріг – обов’язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. Ми як країна зобов’язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - сказав Деркач.

Він вказав, що уряд уже працює над відповідним законопроєктом. Його підготовка пов'язана із зобов'язаннями України перед Європейською комісією. Документ мають ухвалити у Верховній Раді до кінця 2027 року.

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"Тобто до кінця наступного року в нас має бути точно закон, який каже, що в Україні можуть створювати платні дороги", - зазначив Деркач.

Водночас, за його словами, це не означає, що платити за проїзд обовʼязково доведеться всім водіям. За вимогами ЄС, насамперед оплачувати користування дорогами має комерційний транспорт – вантажівки та автобуси. Водночас Україна зможе самостійно визначити, чи поширюватиметься оплата на інші категорії транспортних засобів і за яких умов.

"Ми домовилися з Європейською комісією про те, що нам не потрібно буде встановлювати якусь конкретну платну дорогу наступного року. Нам вистачить виключно прийняття закону, який дозволить подумати, як далі ми технічно це будемо реалізовувати", - підсумував заступник міністра.

Платні дороги в Україні - головні новини

Експертка з транспортних питань і провідна наукова співробітниця в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе розповідала, що будівництво платних доріг в Україні навряд чи розпочнеться до завершення воєнного стану. За її словами, будівництво кожної такої траси може тривати кілька років.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко повідомляв, що запровадити платні дороги в Україні зможуть щонайменше через пʼять років. При цьому вартість будівництва одного кілометра нової дороги в Україні становить щонайменше 20 мільйонів гривень.

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