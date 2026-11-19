Інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно.

У Києві запровадили онлайн-відстеження громадського транспорту, яке працює навіть під час повітряних тривог. Нова система показує рух автобусів, трамваїв і тролейбусів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

"Система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно", - йдеться в повідомленні.

Наразі під час тривог дані на мапі оновлюються кожні 3 хв. Пізніше планується скоротити інтервал оновлення інформації до 1–2 хв. До системи підключили весь рухомий склад "Київпастрансу", що працює на міських маршрутах.

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Відстежити транспорт можна в розділі "Транспорт online" на сайті "Київпастрансу".

Транспорт у Києві - останні новини

16 листопада у Києві після майже двотижневої паузи відновили рух електротранспорту. Раніше через критичну ситуацію в енергосистемі 3 листопада в столиці призупинили рух трамваїв і тролейбусів.

17 листопада стало відомо, що у столиці частково відновлюють рух громадського транспорту Північним мостом, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Проїзд організували крайньою правою смугою в обох напрямках. Тоді ж частково відновили рух Південним мостом.

Народний депутат Володимир Крейденко розповідав, що річкові переправи через Дніпро у Києві можуть коштувати 60-80 гривень та займати у пасажирів до 20 хвилин.

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