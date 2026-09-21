'Жовта' тривога не гарантує рух поїзда: в 'Укрзалізниці' пояснили важливий нюанс

Поїзд можуть зупинити, якщо моніторингові групи зафіксують безпосередню загрозу.

"Укрзалізниця" пояснила, що під час "жовтого" рівня повітряної тривоги поїзди можуть продовжувати рух, однак за безпосередньої загрози конкретному поїзду його можуть зупинити, повідомила пресслужба перевізника у мережі Threads.

"Жовтий" рівень означає, що рух поїздів та посадка/висадка можуть продовжуватися. Але це не означає, що за будь-яких обставин поїзд не зупинятиметься", - повідомили в УЗ.

У пресслужбі компанії пояснили, що в разі фіксації моніторинговими групами "Укрзалізниці" безпосередньої загрози для конкретного поїзда рішення щодо продовження руху, його зупинки чи переміщення пасажирів у безпечне місце приймають окремо, з урахуванням оперативної ситуації. В УЗ підкреслили, що рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль.

Відео дня

"Якщо є безпосередня небезпека для людей, діємо відповідно до неї. Безпека пасажирів тут завжди на першому місці", - додали в пресслужбі перевізника.

Російські атаки на українські потяги - останні новини

Минулого тижня премʼєр-міністр Сергій Корецький оголосив про нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Тоді він заявив, що за жовтого рівня загрози потяги будуть йти за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. При цьому за червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів будуть призупинятися, а люди йтимуть до укриттів.

Газета Politico писала, що Росія дедалі частіше атакує пасажирські потяги в Україні за допомогою реактивних дронів. Це провокує загрозу для залізничної мережі, яка має критичне значення для економіки країни, військової логістики і переміщення людей.

Так, 16 вересня Росія тричі вдарили по пасажирському потягу "Київ – Миколаїв". Моніторингова команда "Укрзалізниці" тоді завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів, тож усі лишилися цілі. 13 вересня РФ вдарила по пасажирському поїзду за пару кілометрів від польського кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: