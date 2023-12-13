Експерти оглянули тунельні споруди і констатували необхідність детального аналізу документації.

Представники правоохоронних органів за участі спеціалістів судово-експертної установи провели огляд перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" КП "Київський метрополітен". Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За результатами огляду експерти здійснили відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь. Також вони констатували необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.

Відео дня

Слідство у вказаній справі триває. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену.

Підтоплення в метро Києва

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у Києві зупинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Тепер людей перевозять дублюючим наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

В прокуратурі зазначили, що на підставі ухвал слідчих суддів правоохоронці 13 грудня проводять обшуки в офісних приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Київський метрополітен" та організації, яка готувала проект вказаних перегінних тунелів.

Мета – вилучення документів щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська", для їх подальшого дослідження.

Вас також можуть зацікавити новини: