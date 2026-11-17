За повідомленням моніторингового каналу, потрапив Русанівський міст, а на частині зеленої лінії метро зупинили рух поїздів.

Російські війська вранці 17 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Близько 05:40 у столиці пролунала серія потужних вибухів. Унаслідок удару пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, рух поїздів на частині зеленої лінії тимчасово призупинили, повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Київський метрополітен.

О 05:36 Київська міська військова адміністрація оголосила червоний рівень небезпеки та закликала мешканців столиці пройти до найближчих укриттів.

Паралельно повітряна тривога поширилася на більшість інших областей України. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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За кілька хвилин військові зафіксували пуски ракет. Близько 05:40 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Це була друга хвиля атак на Київ з вечора понеділка, 16 листопада.

О 05:50 у Київському метрополітені повідомили про тимчасове призупинення руху поїздів на зеленій лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Унаслідок обстрілу столиці пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі". Про подальші зміни в роботі метро та відновлення руху пасажирам повідомлять додатково.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

За інформацією моніторингового каналу AIRmonitor, удар припав по Русанівському мосту в Києві. Саме з цим повідомленням пов'язують пошкодження наземної інфраструктури метрополітену.

Оновлено о 06:24. Внаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостам, повідомляє КМДА,

Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінено.

Через Подільський мостовий перехід спрямовані маршрути:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

на маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.

Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91.

На маршруті № 22-ТР збільшено кількість автобусів.

Атака на Київ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 листопада Росія атакувала Київ кількома хвилями ракет. Гучні вибухи чули на правому березі, у районі Оболоні та Видубичів.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві працювало ППО. Він повідомив, що Росія атакувала Північний та Південний мости.

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