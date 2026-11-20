Мешканців просять без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто.

Росіяни вночі 20 листопада пошкодили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий", - зазначив він.

Ступінь пошкоджень Дарницького моста, за його словами, фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги.

Відео дня

"Знову було влучання і в Південний міст. На ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі. Дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн", - повідомив міський голова.

У звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці він попросив мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто.

"Та звертаюся до установ і підприємств, де є така можливість впровадити графік дистанційної роботи співробітників", - написав Кличко.

Оновлено о 7:13. В Київській міській державній адміністрації повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів.

Також змінили рух автобуси №№ 110, 111, 112 – через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега. Рух автобусів організовано Північним мостом.

Атака РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада РФ масовано атакує Україну ракетами і дронами. Лише по Києву було 7 хвиль ударів балістикою. Пожежі сталися в Оболонському і Голосіївському районах. Також росіяни завдали ударів по Харкову, де пошкодили лікарню і житловий комплекс. Крім того, вибухи лунали у Львові.

Вас також можуть зацікавити новини: