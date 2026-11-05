Росія зближується з Китаєм: Путін планує будівництво нової залізничної колії

Нова колія матиме таку саму ширину, як у Китаї, що свідчить про курс Москви на розвиток відносин із Пекіном.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про будівництво другої залізничної колії на кордоні з Китаєм. Її ширина становитиме 1435 мм – як у китайській залізничній мережі, тоді як в РФ використовують ширшу колію 1520 мм, пише South China Morning Post.

Сторони погодили спільне будівництво нової колії на транскордонній залізниці, що сполучає Забайкальськ на південному сході Росії та Маньчжурію на півночі Китаю. Газета наголошує, що колія матиме ширину 1435 мм. Це найпоширеніший у світі стандарт, який використовує й Китай. Натомість у російській внутрішній залізничній мережі застосовують ширшу колію 1520 мм.

Будівництво колії з російського боку вже розпочалося й має завершитися до кінця 2026 року, а китайську ділянку планують добудувати на початку 2027 року.

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За словами експерта з питань Росії та Центральної Азії Шанхайської академії суспільних наук Лі Ліфаня, нова колія допоможе зменшити обмеження щодо обсягів вантажів на кордоні. Вона скоротить час очікування вантажних поїздів, підвищить швидкість і надійність перевезень східним коридором.

Нині вантажні поїзди з Китаю до Росії проходять через пункт пропуску Маньчжурія – Забайкальськ однією колією шириною 1435 мм. Цей перехід забезпечує понад 60% залізничної вантажної торгівлі Китаю з Росією та значну частку вантажів, що прямують до Європи. Наразі поїзди, які рухаються в протилежних напрямках, перетинають кордон по черзі, що періодично створює затори.

Директорка з рейтингів корпорацій, інфраструктури та проєктного фінансування Fitch Ratings Зої Ван зазначила, що проєкт має забезпечити стабільніші умови транспортування в обох напрямках. Йдеться про перевезення техніки, електротехнічної продукції, споживчих товарів і вантажів транскордонної електронної комерції.

Як повідомляють російські ЗМІ, Москва очікує, що друга колія збільшить річну пропускну здатність Забайкальського переходу до 39 млн тонн до 2030 року. Це на 11 млн тонн більше за нинішній рівень. Останніми роками Росія дедалі більше переорієнтовує торгівлю на Азію, оскільки західні санкції обмежили доступ до європейських ринків.

Водночас експерти застерігають, що додаткова колія не обов'язково призведе до суттєвого зростання обсягів торгівлі. Її значення, наголошують вони, полягає у стратегічних міркуваннях, що стоять за цим рішенням. Фахівці вказали, що, попри російську мету, фактичне зростання обмежуватимуть можливості російської залізничної інфраструктури далі вглиб країни, адже вантажі й надалі доведеться перевантажувати на вагони колії 1520 мм для подальшого транспортування територією Росії.

"Це не означало зміни залізничної системи країни за шириною колії, а скоріше було прагматичним компромісом, оскільки її "поворот на схід" переходить у фазу реалізації", - повідомила Лі.

За її словами, фактичний вплив проєкту залежатиме від низки чинників, зокрема вантажних мит, координації митних процедур, європейського попиту, регуляторної політики та умов експлуатації вздовж коридору.

Зазначається, що момент підписання закону, який припав на період перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, що відбудеться пізніше цього місяця, був невипадковим. Москва прагнула "продемонструвати здатність виконувати свої зобов'язання перед Пекіном і створити прецедент, який можна відтворити в інших місцях".

Відносини Китаю та Росії - останні новини

2 листопада повідомлялося про зустріч глав уряду Китаю та Росії у Санкт-Петербурзі, де однією з ключових тем стала співпраця в Арктиці. Видання "Радіо Свобода" писало, що Пекін та Москва фактично кидають виклик США та їхнім союзникам.

Журнал The Economist писав, що Китай дедалі активніше отримує від РФ не лише економічні вигоди, а й сучасні військові знання, технології та бойовий досвід, здобутий під час війни проти України.

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