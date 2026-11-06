Ryanair запроваджує нові правила для пасажирів з багажем: що зміниться

Нове правило торкнеться пасажирів із валізами, тоді як мандрівники лише з ручною поклажею зможуть подорожувати за звичними умовами.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair запроваджує нові правила здавання зареєстрованого багажу. Від 10 листопада стійки приймання валіз в аеропортах припинятимуть роботу за 60 хвилин до запланованого вильоту замість нинішніх 40 хвилин. Зміна стосуватиметься пасажирів, які подорожують із багажем, що здається в багажне відділення літака. Про це повідомляє видання The Independent із посиланням на заяву авіакомпанії.

Про майбутні зміни Ryanair оголосила ще у квітні. В авіакомпанії пояснили, що нововведення має дати пасажирам більше часу для проходження контролю безпеки та паспортного контролю в аеропорту.

За словами представників перевізника, приблизно 20% його клієнтів подорожують із зареєстрованим багажем. Саме для них додаткові 20 хвилин можуть бути важливими, особливо в періоди підвищеного пасажиропотоку, коли на контролі утворюються довші черги.

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Головний керуючий директор Ryanair Дара Брейді підтвердив, що нове правило почне діяти у вівторок, 10 листопада.

"З вівторка, 10 листопада, служби здачі багажу у всіх аеропортах Ryanair припиняться за 60 хвилин до запланованого вильоту замість нинішніх 40 хвилин", – повідомив він.

За словами Брейді, це дасть пасажирам більше часу, щоб пройти всі необхідні перевірки та вчасно дістатися до виходу на посадку.

Пасажири без зареєстрованого багажу не відчують змін

Нововведення не вплине на приблизно 80% пасажирів Ryanair, які подорожують без зареєстрованого багажу. Їм, як і раніше, потрібно буде пройти онлайн-реєстрацію до прибуття в аеропорт.

Після цього мандрівники зможуть прямувати безпосередньо до контролю безпеки, а потім – до виходу на посадку. Тож зміна стосується саме тих, кому потрібно здати валізу перед польотом.

Ryanair попереджає про можливе подорожчання авіаквитків у 2027 році

Окрім зміни правил перевезення багажу, керівництво Ryanair попереджає про можливе значне зростання вартості авіаперельотів у Європі.

Минулого місяця генеральний директор компанії Майкл О'Лірі заявив, що у 2027 році мандрівники можуть зіткнутися з найбільшим підвищенням цін на авіаквитки в історії.

За прогнозом О'Лірі, протягом найближчих місяців кількість доступних місць на рейсах може скоротитися через банкрутства та поглинання авіакомпаній. Разом із проблемами з авіаційним паливом це може призвести до зростання тарифів на 20%.

Причиною подорожчання пального стала війна в Ірані, яка спричинила різке зростання цін на авіаційне паливо. Ситуацію ускладнило фактичне закриття Ормузької протоки, через що авіакомпанії, які не застрахувалися від коливань цін, зіткнулися зі скороченням прибутків.

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