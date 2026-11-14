'Це вже будується': міністр озвучив, який вигляд матимуть альтернативи мостам у Києві

На будівництво восьми тимчасових переправ через Дніпро в Києві потрібно близько 12,3 млрд грн.

У Києві розпочали підготовчі роботи зі спорудження тимчасових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативою наявним мостам. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час спілкування з журналістами.

"Це вже в Києві будується. Розгорнуті будівельні майданчики, здійснюються підготовчі роботи, привозяться елементи. І вже почали робити насипи для того, щоб переходити в воду", - сказав він.

За його словами, йдеться про швидкоспоруджувані повноцінні мостові переходи через Дніпро. Вони матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку.

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"Як ми це зараз робимо? У нас є домовленості і отримані секції-набори, основу ми робимо – опори, і потім викладаємо проїжджу частину. Частину надали американці, частину надали японці через Агентство розвитку JICA", - розповів Калашник.

Він зазначив, що наразі мостами Києва щодоби користуються близько 600 тисяч автомобілів. Найбільше навантаження припадає на Північний та Південний мости, якими в середньому проїжджають 130 та 115 тисяч автомобілів відповідно.

Крім того, Україна має перспективу отримати від Франції ще близько 400 метрів конструкцій для переправ. Це буде донорська допомога.

Згідно з графіком, будівництво цих переправ має завершитися до кінця лютого. До робіт залучені підрядні організації "Автомагістраль-Південь" та "Автострада".

Водночас повноцінна реалізація плану з будівництва всіх восьми переправ залежатиме від наявності фінансування. За оцінкою Калашника, на їх добудову необхідно близько 12,3 млрд грн.

Міністр додав, що після реалізації проєкту додаткова пропускна спроможність мостових переходів Києва має зрости на 30-40%. Фактично нові переправи мають дублювати наявні мости через Дніпро.

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