У Києві відновлюють рух трамваїв і тролейбусів: коли запрацює електротранспорт

Через критичну ситуацію в енергосистемі 3 листопада в столиці призупинили рух трамваїв і тролейбусів.

У Києві після майже двотижневої паузи поступово відновлюють рух електротранспорту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у своєму Telegram-каналі.

"У другій половині дня 16 листопада фахівці "Київпастрансу" починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв", - зазначили в КМДА.

Водночас до кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

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Також працюватимуть автобуси, що забезпечують перевезення пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

№ 1-М − ст. м. "Палац спорту" − ст. м. "Лісова";

№ 1-МА − ст. м. "Лісова" – ст. м. "Арсенальна";

№ 1-МД − ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Палац спорту";

№ 3-М − ст. м. "Видубичі" – ст. м. "Осокорки";

№ 22-ТЛ − вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".

Транспорт в Києві - головні новини

В ніч на 3 листопада росіяни завдали чергового удару по українській енергетиці в десяти регіонах країни. Саме через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Для збереження транспортного сполучення, в окремих районах "Київпастранс" організував рух дублюючих автобусів.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявив, що рух метро Південним мостом планують повністю відновити орієнтовно за два-три місяці. Однак такий прогноз актуальний за умови, що міст не зазнає нових пошкоджень внаслідок чергових російських атак.

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