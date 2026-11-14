В Києві можуть прокласти тунель під Дніпром: міністр назвав терміни та вартість

Наразі тривають попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн доларів, які дозволили б розпочати будівництво тунелю.

Будівництво найпростішого тунелю без метрополітену може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час спілкування з журналістами.

"Орієнтовна вартість найпростішого тунелю без метрополітену - 400-500 млн доларів", - сказав він.

За його словами, наразі тривають попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн доларів, які дозволили б розпочати будівництво тунелю.

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"Варто починати вже зараз, але головне - фінансовий ресурс. Для того, щоб знайти його, треба працювати над цим", - зазначив Калашник.

Міністр відмітив, що компанія-посередник виступала з ініціативою реалізації такого проєкту в Києві.

"Була компанія посередник, була гарна ініціатива це реалізувати. Неодмінно це треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то роки за два-три ми закінчимо. Якщо ми відкладемо, і через три роки почнемо, то через шість років це закінчимо", - відмітив він.

Однак, за його словами, компанія так і не відповіла на запит щодо досвіду будівництва подібних об’єктів, наявних ресурсів та готовності розпочати роботи.

Міністр також зазначив, що для реалізації проєкту також можуть використати напрацювання попередніх років, однак наявні проєкти потребують актуалізації.

"Наразі все в процесі ідеї, концепції і проектування", - додав очільник Мінінфраструктури.

Альтернативи мостам у Києві - головні новини

Як писав УНІАН, американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Ексзаступник головного архітектора столиці Віктор Глеба розповідав про проєкт, який розробляли ще під час підготовки Генерального плану Києва у 2004-2008 роках. Він стверджував, що даний проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

13 листопада міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що в Києві планують будівництво восьми мостових переправ. Перші дві можуть ввести в експлуатацію вже наступного року.

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