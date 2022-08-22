Метро в ці дні працюватиме також лише до 21:00.

Відсьогодні і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт в Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА нагадали, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

"Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом!" - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Київський метрополітен повідомив, що з 21 по 24 серпня працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

21 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності 23-24 серпня.

Сьогодні, 22 серпня, у Київській міській військовій адміністрації нагадали про заборону проводити в Києві масові заходи з 22 до 25 серпня. Йдеться про масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, пов'язані із великим скупченням людей.

Вас також можуть зацікавити новини: