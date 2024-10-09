У Києві близько 16:00 закрили станцію метро "Дніпро" через "технічні причини". На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Так, в КМДА повідомили:
З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки.
Деталі не уточнювались, а про відновлення роботи у звичайному режимі станції пообіцяли повідомити додатково.
"Обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи", - зазначалось у повідомленні.
Згодом з'явилось офіційне повідомлення правоохоронців.
"Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро… На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні поліції Києва.
Зазначається, що інформація буде оновлюватися.
Водночас пабліки поширили відео, як люди швидко покидають вагон метро на станції "Дніпро". На підлозі вагону видно предмет сходий на міну. У підпису до відео зазначено, що "невідомі кинули міну у вагон метро".
Станом на 16:45 станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Про це повідомила Київська міська адміністрація.
Зазначається, що поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.
"Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції", - додали у КМДА.
В Києві закривали станцію метро "Дорогожичі" - що відомо
8 жовтня в Києві тривалий час була закрита для пасажрів станція метро Дорогожичі. Причною цього став прорив водопроводу, внаслідок чого було затоплено значні території в районі станції метрополітену. Було обмежено також рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", в обох напрямках. Проводились роботи з відкачування води.