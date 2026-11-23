Boom Overture називають ідеологічним спадкоємцем європейського Concorde.

Американська компанія Boom Supersonic 21 листопада успішно провела перші вогневі випробування розробленого нею прототипу газогенератора – серця свого двигуна для надзвукового літака Overture. Відповідне відео у мережі X виклав інвестор та підприємець Гільєрмо Флор.

Випробування відбулися на базі Boom Supersonic у Колорадському повітряно-космічному порту в Воткінсі, на схід від Денвера. Вони пройшли через чотири роки після того, як у 2022 році компанія вирішила самостійно розробляти двигун для Overture.

Ядро, яке компанія називає Sprint Core, запустилося з другої спроби і було наведено на 6500 об/хв під контролем майже 2000 датчиків. Перший запуск був короткий. У компанії хочуть розширити діапазон випробувань протягом наступних двох місяців.

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Тести основного блоку створюють передумови для розробки промислової газової турбіни Superpower та турбовентиляторного двигуна Symphony, призначеного для надзвукового пасажирського літака. Обидві установки використовують спільний газогенератор, але відрізняються конструкцією контурів низького тиску.

Установка Superpower потужністю 42 МВт розробляється для забезпечення електроенергією дата-центрів. Її комерційний запуск запланований раніше, ніж поява авіаційного двигуна Symphony.

Довідка УНІАН. Літак Overture називають ідеологічним спадкоємцем та умовним аналогом європейського Concorde, але між ними є суттєві технічні відмінності, зумовлені 50 роками розвитку технологій.

Concorde літав на швидкості близько 2150 км/год і використовував двигуни з форсажними камерами, що робило його надзвичайно гучним і "ненажерливим". Overture проєктується для швидкості 1800 км/год без використання форсажу, що значно знижує рівень шуму та витрату палива.

Overture має отримати чотири двигуни Symphony. Пасажиромісткість нового авіалайнера становитиме від 60 до 80 осіб. Передбачається, що переліт на Boom Overture з Нью-Йорка до Лондона займатиме приблизно 3,5 години (замість звичних 7–8 годин на звичайних авіалайнерах).

Ввести авіалайнер Boom Overture в комерційну експлуатацію можуть приблизно у 2030 році.

Надзвукові літаки – останні новини

Раніше Boom вже побудувала демонстратор технологій, який отримав назву XB-1. Минулого року він успішно завершив програму льотних випробувань, що відкрило для американської компанії шлях до створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського літака.

Нагадаємо також, нещодавно експериментальний літак Lockheed Martin X-59 QueSST досяг нового особистого рекорду швидкості. Під час одного з випробувальних польотів він розігнався до 1,53 Маха. Мета проєкту – продемонструвати можливість надзвукових польотів без гучного звукового удару.

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