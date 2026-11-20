У Києві відновлюється рух міської електрички, аби містяни могли дістатися з лівого на правий берег.

Внаслідок російського масованого удару по Україні в ніч на 20 листопада було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", додавши, що вже працюють над тим, аби відновити все максимально швидко.

Також у компанії попередили про затримку низки потягів через постійні загрози ворожих ударів. Деталі щодо графіка можна переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці".

У Києві кільцева електричка відновлює рух. Завдяки їй кияни зможуть дістатися з лівого берега на правий і навпаки, на тлі ураження мостів у столиці. Приміські потяги в Києві та області продовжують рух із дотриманням безпекових заходів, зазначили в компанії.

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"Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію. Надскладна ніч для наших моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні. Дякуємо, колеги!" – додали в "Укрзалізниці".

Російська атака в ніч на 20 листопада: що відомо

Нагадаємо, в Києві російські окупанти атакували три мости через Дніпро: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. На тлі атаки Подільсько-Воскресенський закрили для руху з правого на лівий берег. Наслідки атаки по Дарницькому мосту будуть визначені після завершення повітряної тривоги в столиці, зазначив мер міста Віталій Кличко.

У Харкові російські загарбники поцілили дроном по лікарні та території житлового комплексу. Внаслідок цих ударів у місті постраждало четверо людей, зазначає місцева влада.

Крім того, росіяни атакували Львів. В області ворог поцілив по енергообʼєкту, а в місті пошкоджень зазнали автомобілі, гуртожиток та приватний будинок. Наразі в регіоні введені екстренні відключення світла.

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