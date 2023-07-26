Починаючи з 6 серпня, новий поїзд відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42.

АТ "Укрзалізниця" посилює гірський напрямок додатковим №227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, починаючи з 6 серпня, новий поїзд №227/228 відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татарів-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибуття у Ясіню о 10:46.

Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татарів-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).

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Квитки на всі ці рейси вже можна придбати в застосунку УЗ, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Поїзд Київ-Харків: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 липня "Укрзалізниця" призначила на один iз найбільш популярних і завантажених напрямків новий тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem "Інтерсіті+" №720/719 Київ – Харків, який курсуватиме з 16 липня по 9 серпня.

Також 13 липня стало відомо, що "Укрзалізниця" зареєструвала нового залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

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