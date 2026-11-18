Причиною обмежень стануть технічні роботи вночі 19 листопада.

Укрзалізниця оголосила про технічні роботи в інформаційних системах. Через це у певний проміжок часу буде неможливо купити чи повернути квитки, причому як у касах, так і через сайт чи застосунки, йдеться у повідомленні.

Технічні роботи заплановані у ніч на 19 листопада. Вони почнуться після опівночі та триватимуть до ранку - з 00:30 до 07:10.

"У зазначений час для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення. Це стосується, як кас, так і електронних каналів продажу. Проїзні документи, придбані раніше, зберігаються в застосунку", - повідомили у компанії.

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Є й виняток - це київська електричка. "Квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень", - зазначили залізничники.

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Нагадаємо, що на початку листопада Укрзалізниця оголосила про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль. Він відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

Водночас державна залізнична компанія після російського удару по вокзалу у Дніпрі перегляне протоколи безпеки, щоб краще реагувати на загрози та забезпечувати евакуацію людей у безпечні місця. В Укрзалізниці додали, що РФ націлюється на вокзали, платформи, станції та всі поїзди - як далекого сполучення, так і приміські.

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