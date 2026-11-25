Перший рейс відбудеться 4 грудня, квитки вже у продажу.

"Укрзалізниця" створила новий поїзд "Інтерсіті" Київ – Львів, який забезпечить зручне сполучення популярних міст. Про це повідомила пресслужба перевізника у Facebook.

В УЗ вказали, що Львів отримає ранковий поїзд до столиці з відправленням о 6:18 та прибуттям о 12:30. А з Києва можна буде вирушити о 17:00 й опинитися у Львові вже о 22:58. Час у дорозі – 5 годин 58 хвилин. Поїзд №777/778 курсуватиме без зупинок на проміжних станціях.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що перший рейс відбудеться 4 грудня. Квитки вже у продажу.

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"Аби побачити нову схему цього поїзда, оновіть застосунок. А той 1 клас, що дорожчий, – це наш новенький "Комфорт", - додали в компанії.

"Укрзалізниця" - головні новини

На початку листопада залізнична компанія запустила новий флагманський поїзд сполученням Київ – Перемишль. Він відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

У жовтні повідомлялося про запуск міжнародних поїздів зі столиці та Дніпра до польських міст Холм і Перемишль. Сам поїзд за графіком виїжджає з Києва о 21:48 та приїжджає в Холм о 08:08.

З 16 жовтня в застосунку "Укрзалізниці" зʼявилась можливість переглядати середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. В компанії пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб.

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