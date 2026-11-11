Два українські міста вперше отримають міжнародне сполучення: як курсуватиме поїзд

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перший рейс, який заплановано на 20 листопада.

Житомир та Луцьк уперше матимуть залізничне сполучення з Польщею завдяки новому маршруту поїзда Київ – Холм. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

"У час, коли ворог намагається зупинити логістику, "Укрзалізниця" продовжує з’єднувати міста. Сьогодні стартує продаж квитків на поїзд № 123/124 Київ – Холм, який уперше забезпечить міжнародне сполучення для Житомира та Луцька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме через день. По парних числах він вирушатиме з Києва о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та в Луцьку о 04:22 і прибуватиме до Холма о 10:47. Там буде організовано зручну пересадку на рейси до Варшави, Любліна та Познані.

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З Холма поїзд вирушатиме по непарних числах о 17:15. Він зупинятиметься в Луцьку о 01:00 та в Житомирі о 08:20, а до Києва прибуватиме об 11:15.

В УЗ додали, що завдяки зручному графіку поїзд буде корисним і для подорожей Україною – між обласними центрами. Перший рейс заплановано на 20 листопада.

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5 листопада "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль, який відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

21 жовтня повідомлялося, що УЗ запустила міжнародний поїзд з Києва та Дніпра до польських міст Холм і Перемишль. Сам поїзд за графіком виїжджає з Києва о 21:48 та приїжджає в Холм о 08:08.

З 16 жовтня в застосунку УЗ зʼявилась функція перегляду середньої кількості евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. В компанії пояснили, що там взяли "усереднену статистику" за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними.

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