Нова розробка покликана вивести можливості безпілотних вантажних перевезень на рівень.

Китайська компанія Air White Whale представила двомоторний турбогвинтовий W8000 – безпілотний вантажний літак, розрахований на перевезення до 8 тонн вантажу, повідомляє портал TWZ.

W8000 показали в Чжухаї напередодні Міжнародної авіаційно-космічної виставки Китаю, відомої як Airshow China. Він покликаний вивести можливості безпілотних вантажних перевезень на рівень, який наразі доступний лише традиційним пілотованим літакам.

За заявленою вантажопідйомністю W8000 можна буде поставити в один клас із відомим двомоторним турбогвинтовим транспортним літаком DHC-5 Buffalo. Розміри дозволять W8000 перевозити великогабаритне обладнання, вантажі на піддонах, промислові матеріали та інші габаритні вантажі.

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Вантажопідйомність W8000 значно перевищує показник попереднього рекордсмена від Air White Whale, який отримав назву W5000. Останній розрахований на перевезення до 5 тонн, що теж дуже багато для безпілотника. Як і попередня модель, W8000 має задню рампу для завантаження та розвантаження.

Слід зазначити, що наразі двомоторний турбогвинтовий W8000 залишається проєктом на стадії розробки. Заявлена вантажопідйомність - лише цільовий показник, а подробиці щодо дальності польоту, максимальної злітної маси та вимог до експлуатації взагалі невідомі.

У будь-якому разі презентація W8000 свідчить про амбіції Air White Whale створити цілу лінійку великих безпілотних вантажних літаків. Компанія орієнтується на регіональні перевезення, логістичне забезпечення віддалених районів, а також потенційно на військові транспортні місії.

У комерційній сфері великі автономні вантажні літаки можуть бути особливо корисними на маршрутах, де залізнична або автомобільна інфраструктура розвинена недостатньо або де регулярне використання традиційної авіації надто дороге.

Попри відсутність екіпажу на борту, такі літаки все одно потребуватимуть технічного обслуговування, наземного персоналу, інфраструктури для завантаження вантажів та відповідної операційної мережі.

Зрештою, апарат може отримати дозвіл на польоти в контрольованому повітряному просторі та замінити пілотовані літаки, які використовуються для регіональних вантажних перевезень.

Як вважають у TWZ, W8000 може стати додатковим засобом повітряного транспортування вантажів для армії Китаю. Це особливо актуально для Індо-Тихоокеанського регіону, де Китай розширює мережу військових об'єктів та острівних форпостів, що вже створює потребу в регулярних рейсах.

Додатковою перевагою W8000 стане те, що використання безпілотників усуває ризик для екіпажу та потребу в пошуково-рятувальних операціях для його порятунку в разі збиття.

Загалом розробка W5000 і W8000 свідчить про зростання інтересу Китаю до вантажних БпЛА. Якщо менші безпілотники дедалі активніше розглядають для доставки на останньому етапі маршруту, то такі літаки, як W8000, призначені для перевезення значних обсягів вантажів між логістичними центрами.

Безпілотна авіація Китаю – останні новини

Розробкою безпілотних транспортних літаків у Китаї займається не лише Air White Whale. Раніше стало відомо про перший політ Changying-8 (CY-8) від NORINCO, який розглядають як один із найважчих у світі безпілотних транспортників.

Перші випробування CY-8 провели у китайському місті Чженьчжоу. Безпілотник злетів після розбігу завдовжки 280 метрів і перебував у повітрі близько пів години. Під час польоту фахівці протестували основні бортові системи, зокрема авіоніку, силову установку та обладнання для керування польотом.

Повідомлялося також про перший політ китайського гібридного безпілотного транспортного літака YH-1000S. Розробники сподіваються, що він використовуватиметься для міжнародних вантажних перевезень, рятувальних місій, метеорологічного спостереження та контролю морського простору.

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