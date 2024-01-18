Востаннє вартість проїзду в підземці піднімали в 2018 році.

Економічно обґрунтований тариф на проїзд у київському метро у 2024 році становить більше 30 гривень. Про це заявив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua.

"Тариф востаннє зростав у 2018 році. Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні – більш як 30 грн", – зазначив Брагінський.

Водночас він підкреслив, що під час війни тариф на проїзд не підвищуватимуть.

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Також директор КП пояснив, що питання тарифу не є компетенцією метрополітену. Підприємство не підвищує тарифи, але щороку подає дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу.

"Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й "Київпастранс"), настільки зможуть", – додав Брагінський.

Варто зазначити, що наразі проїзд в метро Києва коштує 8 гривень.

Ситуація з метро в Києві

15 січня стало відомо, що пасажиропотік київського метро суттєво знизився після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро сталася аварія. У КП "Київський метрополітен" кажуть, що втратили 20% пасажирів.

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