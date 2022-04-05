"Укрзалізниця" повідомила про зміну руху поїзда 142/141 за маршрутом Львів-Лозова.
Про це національний перевізник інформує в Telegram.
"Поїзд 142/141 Львів-Лозова змінює маршрут руху і буде прямувати через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що відправлення зі Львова призначено о 14:15, по Полтаві-Південній о 15:52, з Лозової о 02:11, по Полтаві-Південній о 04:41.
"Можливість прямування поїзда до кінцевої станції Лозова буде підтверджуватися на щоденній основі в залежності від ситуації безпеки в регіоні", - додали в компанії.
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