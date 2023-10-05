Загалом вже 284 міжнародні компанії повністю припинили діяльність у країні-агресорі.

У вересні 2023 року Росію повністю покинули 11 міжнародних компаній, зокрема відомий шведський автоконцерн Volvo та другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції British American Tobacco.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute. Аналітики зазначають, що загальна кількість бізнесів, які покинули Російську Федерацію, вже сягнула 284, ще майже 2000 продовжують працювати або вичікувати.

Згідно з даними моніторингу, серед 11 міжнародних компаній, які повністю завершили вихід із Росії: Bilfinger (імовірно внутрішня угода, оскільки новим власником стала іноземна приватна особа), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars. Ще три вийшли частково, продавши частину своїх місцевих активів: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.

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"Крім того, багато компаній стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно, зокрема відомий виробник продуктів харчування Danone, холдингова компанія Ingka, що володіє мережею магазинів меблів і товарів для дому IKEA, південнокорейський виробник автомобілів Hyundai та інші", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 1 жовтня 2023 року 1225 (35,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну. Проте 1448 (41,5% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 535 іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

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У квітні 2023 року понад 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Серед них німецький автомобільний бренд класу люкс Mercedes-Benz, мережа ресторанів швидкого харчування KFC, американська корпорація із розробки відеоігор Electronic Arts тощо.

У липні стало відомо, що з ринку РФ пішли13 міжнародних компаній. Зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M. Загалом тоді 254 міжнародні компанії вийшли з ринку країни-агресора.

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