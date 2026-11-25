Отримавши літак у повне розпорядження, NASA переводить програму в нову фазу, що, як вважається, дозволить у майбутньому змінити авіаційний світ.

"Тихий" надзвуковий літак X-59 18 листопада досяг нового важливого етапу – NASA офіційно прийняло його у свою власність від підрядника Lockheed Martin Skunk Works. Про це космічна агенція США повідомила у своєму пресрелізі.

"Для NASA це ще одна важлива віха в історії X-59. Вона демонструє, як далеко ми просунулися, наскільки виправданими були наші наполегливі зусилля і наскільки ближче ми стали до того, щоб надати дані, які, сподіваємося, дадуть змогу зробити комерційні надзвукові польоти над суходолом реальністю", – говорить керівниця проєкту демонстратора технології зниження звукового удару Кеті Бам.

NASA обрала компанію Lockheed Martin для участі в розробці X-59, а також доручила їй керувати будівництвом і випробуваннями літака в межах місії Quesst.

Відео дня

X-59 здійснив свій перший політ 28 жовтня 2025 року. Літак вилетів із підприємства Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, штат Каліфорнія, і прибув до Центру льотних досліджень NASA імені Армстронга в Едвардсі, штат Каліфорнія, який відтоді став його основною базою.

Поки льотні випробування тривали на базі центру, Lockheed Martin залишалася офіційним власником літака та разом із NASA працювала над завершенням процедури його приймання. Після переходу X-59 у власність NASA льотні випробування літака триватимуть, а Lockheed Martin за потреби надаватиме додаткову технічну підтримку.

X-59 є частиною зобов'язань NASA щодо використання експериментальних літаків серії X та інших дослідницьких повітряних суден. Завдяки таким проєктам космічна агенція США розширює можливості проведення експериментальних льотних досліджень, прискорює впровадження нових технологій, а також сприяє розвитку авіації наступних поколінь.

Головні особливості X-59

Літак X-59 розробили для демонстрації можливості надзвукових польотів без характерного гучного звукового удару. Це акустичне явище виникає внаслідок поширення ударної хвилі, коли повітряне судно рухається швидше за звук.

Саме гучність цього ефекту стала причиною запровадження обмежень на комерційні надзвукові польоти над сушею, які діють уже десятиліттями. Інженери NASA сподіваються, що незвичайна аеродинамічна конструкція X-59 дасть змогу істотно знизити інтенсивність ударної хвилі та зробити її значно тихішою.

Важливу роль у цьому відіграють особлива форма фюзеляжу та конструкція крила. Зокрема, літак має дуже довгий загострений ніс, який разом з іншими аеродинамічними рішеннями повинен сприяти зменшенню гучності звукового удару. Загальна довжина X-59 сягає приблизно 30 метрів, а розмах його крила становить близько 9 метрів.

Літаки серії X – останні новини

Нещодавно X-59 QueSST досяг нового для себе рекорду швидкості. Під час одного з останніх випробувальних польотів повітряне судно розігналося до 1,53 Маха. Після встановлення персонального рекорду літак призупинив польотні випробування та відправився на планове технічне обслуговування.

На початку листопада NASA презентувало новий експериментальний пілотований літак X-70 Fractal. Його показали під час заходу UP.Summit, що проходить на території Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Презентація залишила багато питань. NASA не повідомило, яка компанія виготовила літак, скільки коштувала його розробка та які експерименти планують провести насамперед. Оприлюднене зображення Fractal було комп'ютерною візуалізацією. За зовнішнім виглядом апарат нагадує деякі експериментальні літаки, створені компанією Scaled Composites.

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