24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 13 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 13 квітня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 13 квітня курсують наступні поїзди:
05:34 142/141 Харків-Пас - Львів
08:20 138/137 Хмельницький - Харків-Пас
08:30 753 Харків-Пас - Львів
10:05 264/263 Харків-Пас - Київ-Пас
11:00 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ
11:00 741 Харків-Пас - Львів
12:06 46/45 Лозова - Ужгород
13:05 723 Харків-Пас - Київ-Пас
14:10 142/141 Львів - Лозова
14:58 17/18 Полтава Південна - Ім. Т.Шевченка
19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
21:08 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
21:26 138/137 Лозова - Хмельницький
21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна
22:40 45/46 Ужгород - Лозова