24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 17 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 17 квітня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 17 квітня курсують наступні поїзди:
02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас
04:02 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
05:38 138/137 Лозова - Хмельницький
06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас
08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
12:06 45/46 Ужгород - Лозова
12:17 885 Київ-Пас - Рівне
14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський
15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
15:17 867 Київ-Пас - Гречани
17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
20:12 49/50 Київ-Пас - Фастів
20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
22:27 46/45 Лозова - Ужгород
22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро
23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас
23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський