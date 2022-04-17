У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 17 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 17 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 17 квітня курсують наступні поїзди:

02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас

04:02 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

05:38 138/137 Лозова - Хмельницький

06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

12:06 45/46 Ужгород - Лозова

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Фастів

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 46/45 Лозова - Ужгород

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро

23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський

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