24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 31 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 31 березня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 31 березня курсують наступні поїзди:
03:46 - 142/141 Лозова - Львів
07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*
09:00 - 753 Харків-Пас. - Львів
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород
15:09 - 15/16 Харків-Пас. - Рахів
17:00 - 755 Харків-Пас. - Львів
19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*
20:15 - 21/22 Харків-Пас. - Трускавець**
20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький
21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*
* квитки в продажу
** квитки в продажу з 01.04.22
Евакуаційний пункт у Харкові
У приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв (вулиця Полтавське шосе, 214) працює пункт евакуації їх Харкова до Полтави. Проїзд безкоштовний. Пункт працює цілодобово, в ньому можна отримати тимчасове укриття, переночувати і обігрітися. Також приблизно з 10:00 до 15:00 їздять автобуси до Полтави.