24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 5 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 5 квітня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 5 квітня курсують наступні поїзди:
07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*
08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів*
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород
14:58 - 17/18 Харків-Пас. - Львів*
17:00 - 755 Харків-Пас. - Львів*
19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*
20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький
21:08 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ*
21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*
* квитки в продажу