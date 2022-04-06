У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 6 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 6 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 6 квітня курсують наступні поїзди:

07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*

08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів*

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород

14:58 - 15/16 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

17:00 - 755 Харків-Пас. - Львів*

19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*

20:15 - 21/22 Харків-Пас. - Трускавець*

20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький

21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*

* квитки в продажу

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