24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 8 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.
Евакуаційні поїзди з Харкова 8 квітня
Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 8 квітня курсують наступні поїзди:
07:50 138/137 Хмельницький - Лозова
08:30 753 Харків-Пас - Львів
10:05 264/263 Харків-Пас - Київ-Пас
11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород
12:06 46/45 Лозова - Ужгород
14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
16:13 111/112 Харків-Пас - Львів
17:00 755 Харків-Пас - Львів
19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро
20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець
20:35 138/137 Лозова - Хмельницький
21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна
22:10 45/46 Ужгород - Лозова